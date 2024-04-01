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Водитель вылетел из FJ Cruiser из-за неудачного трюка на пляже

Водителя внедорожника Toyota FJ Cruiser выбросило из машины в результате неудачного трюка, который он пытался выполнить на пляже в районе Абу-эль-Хасания в Кувейте. Об этом рассказал портал Motor1.

На записи инцидента видно, как внедорожник едет вплотную к кромке воды. Затем машину заносит на песке и она переворачивается несколько раз, а водитель подлетает через открытое окно вверх и падает в воду.

Водитель смог самостоятельно выбраться из воды, прихрамывая.

По данным Motor1, автомобиль унесло в море, прежде чем спасатели добрались до места происшествия. Издание подчеркивает, что водитель не был пристегнут - в противном случае его бы не выкинуло из машины.

Ранее в Москве водитель каршерингового авто спровоцировал Росгвардию на погоню, чтобы впечатлить девушку. Правоохранителям удалось его остановить, заблокировав машину. Водитель отказался от медицинского освидетельствования.

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