Восемь человек погибли в ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области

В результате столкновения рейсового автобуса и скорого поезда в Ярославской области, погибли восемь человек. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает РИА Новости.

По словам источника издания, авария произошла в селе Берендеево.

«Столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд», - пояснил он.

В УМВД по региону уточнили, что ДТП произошло около 14.39 мск в Переславском районе на железнодорожном переезде.

«По предварительной информации, в результате ДТП погибли 7 человек», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Позднее стало известно о восьмом погибшем.

На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются причины произошедшего.

Ранее шесть человек получили травмы в результате ДТП в Воронежской области с участием пассажирского автобуса. В автобусе, который ехал из Донецка в Москву, находились 40 пассажиров и два водителя. Все пострадавшие жители Донецка в возрасте от 31 до 63 лет.