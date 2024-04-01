Россиянин устроил массовое ДТП в Таиланде

Турист из России устроил массовое ДТП на Пхукете в Тайланде. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал 7HD News.

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Отмечается, что авария произошла 29 марта на улице Сайюань в районе Раваи. Мужчина за рулем седана врезался в семь фонарных столбов, затем въехал в здание и припаркованные машины. Повреждения получили пять автомобилей.

Россиянину будет предъявлено обвинение в причинении ущерба общественной собственности и частному имуществу. Также сейчас выясняется, не находился ли мужчина за рулем в состоянии опьянения.

До этого стало известно, что автомобильный мост обрушился в подмосковной Истре. По данным главы Истры Татьяны Витушевой, аварийный участок перекрыт. Мостовое сооружение не являлось аварийным. Предварительно, причиной обрушения послужила паводковая ситуация, поднятие уровня воды и размытие грунта.