Ярославский губернатор назвал причину ДТП с поездом и автобусом

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал в своем Telegram-канале, что ДТП под Переяславлем, где скорый поезд «Архангельск-Москва» столкнулся с рейсовым автобусом, предположительно произошло по вине диспетчера переезда.

По его данным, мужчина «находится на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения».

Евраев уточнил, что диспетчер допустил автобус на переезд, поднял шлагбаум для въезда и подавал разрешительные сигналы.

Ранее губернатор сообщил, что автобус следовал из села Бектышево в Переславль-Залесский. Он отметил, что погибли шесть пассажиров и водитель автобуса. Также пострадал машинист поезда.

СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения.

Восемь человек погибли в ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области

На месте работают спасатели и следственная группа. Кроме того, в Берендеевском ДК организован информационный пункт, специалисты оказывают психологическую помощь родным и близким погибших.