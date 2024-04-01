На Кубани в ДТП погиб один человек

Один человек погиб и шестеро, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тихорецком районе Краснодарского края, сообщается в понедельник в телеграм-канале полиции Кубани.

"В результате ДТП водитель "Лады" погиб на месте происшествия, четверо несовершеннолетних пассажиров данного авто, а также водитель и пассажир автомобиля "Шкода" доставлены в Тихорецкую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что столкновение произошло на автодороге "Кавказ". Водитель, управляя автомобилем "Шкода", двигался со стороны города Кропоткина в сторону города Тихорецка, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем "Лада Приора".