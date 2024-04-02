Несколько автомобилей столкнулись в районе Северное Тушино

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе Северное Тушино. Об этом во вторник, 2 апреля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На внутренней сторонне 72 км МКАД (перед развязкой с улицей Свободы) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города, указали в ведомстве.

На кадрах видно, как один легковой автомобиль замедлил ход и включил аварийное оповещение. Сзади в него врезается другая машина, несмотря на предупредительные сигналы фар. Стоящая машина прокатывается вперед и выезжает на соседние полосы, а врезавшая становится параллельно нескольким полосам, проехав какое-то расстояние.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено, в дептрансе рекомендуют выбирать пути объезда.

Накануне на пересечении Можайского шоссе и улицы Кубинка водитель грузовика «Скания» не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась на проезжую часть. Отмечается, что пострадал водитель крупногабаритного авто.