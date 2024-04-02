Вратарь сборной Армении по футболу Армен Фишян насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, в Ставропольском крае. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Вратарь сборной Армении по футболу насмерть сбил сотрудника ДПС и водителя, которого тот остановил, в Ставропольском крае», — говорится в сообщении telegram-канала.

Отмечается, что спортсмен уехал с места преступления на машине с транзитными номерами. Для задержания нарушителя ввели план «Перехват».

Как сообщил Shot, само пришествие произошло 23 марта. Фишян съехал на 284-м километре автодороги «Кавказ» на разделительную полосу, где находились сотрудник ДПС и другой участник движения, которому выписывали штраф. Там же заявили, что мужчина был задержан спустя 60 километров от места происшествия. Против него возбуждено дело о «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации средств».