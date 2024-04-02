Число аварий на дорогах Подмосковья снизилось на 60 процентов

Сотрудники подмосковного ГИБДД сообщили, что количество аварий в регионе за 10 лет снизилось почти на 60 процентов. Погибших и раненых на дорогах тоже стало меньше.

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Говоря о статистике, отмечается, что в 2013 году Подмосковье занимало 55 место по безопасности на дорогах среди регионов России, а в 2023 году регион поднялся на 14 место. В 2013 году в авариях погибли 1590 человек, а в 2023 – 663, таким образом, показатель снизился на 58,3 процента.

На безопасность дорог влияют человеческий фактор, качество, надежность и состояние дорожного покрытия. Безопасность повышают установка новых светофоров, правильная логистика и грамотное распределение потоков, освещение дорог. Многие водители отмечают, что риск получить штраф, например, за превышение скорости, дисциплинирует и мотивирует соблюдать правила дорожного движения.

По данным Минтранса Подмосковья, за 10 лет на более чем 16,3 тысячи региональных и муниципальных дорог общей протяженностью почти 20 тысяч километров обновили покрытие. В рамках планового ремонта рабочие также укрепляют обочины и наносят разметку. Качество ремонтных работ оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. Кроме того, специалисты регулярно обследуют всю дорожную сеть Подмосковья на предмет дефектов и ям, передает РИАМО.

С начала недели стражи порядка привлекли к ответственности более 180 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции в пятницу, 29 марта.