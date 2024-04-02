Пьяный житель Подмосковья угнал автомобиль и попал в ДТП на Каширском шоссе

Пьяный житель Подмосковья угнал автомобиль с парковки на Каширском шоссе и попал в ДТП. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин во вторник, 2 апреля.

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По его словам, 26-летний мужчина заметил припаркованный автомобиль KIA и угнал его. Хозяин машины заметил пропажу и обратился в полицию. Ориентировка была передана патрульным.

Спустя час пропавшую машину заметили на Каширском шоссе. На требование остановиться водитель не отреагировал. Началась погоня, в результате которой нарушителя задержали. Выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным и успел попасть в ДТП.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Также в отношении нарушителя составили административные протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». Суд арестовал мужчину на 11 суток.

Похожий инцидент произошел в столичном районе Ховрино. Пьяный 16-летний подросток угнал у своего отца кроссовер класса люкс Mercedes-Benz GLS 350 и разбил его.