Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Три человека погибли в ДТП с двумя большегрузными и легковым автомобилями в Павловском районе Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, личности которых устанавливаются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авария произошла в 18:55 мск на 689-м км автодороги М-4 "Дон" в Павловском районе. После столкновения грузовые автомобили загорелись. В пресс-службе добавили, что движение на данном участке автодороги полностью закрыто. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.