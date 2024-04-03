Число пострадавших в ДТП с автобусом во Владимирской области выросло до 15

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Петушинском районе Владимирской области. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Авария произошла вечером второго апреля на 118-м километре федеральной автотрассы М-7 "Волга".

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса "ПАЗ" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной "КамАЗ", задействованной в дорожно-ремонтных работах. В салоне автобуса было около 20 пассажиров.

Пять человек доставлены в Петушинскую районную больницу. Только один пострадавший - в тяжелом состоянии.

Еще 10 человек с различными ушибами от госпитализации отказались. Им предстоит амбулаторное лечение, сообщает РИА Новости.