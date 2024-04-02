В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали 15 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения региона.

ДТП произошло в Петушинском районе. По данным на 21:00, в результате аварии пострадало 15 человек, среди них нет детей.

«В Петушинскую районную больницу госпитализированы пятеро: четверо находятся в травматологическом отделении (состояние средней степени тяжести) и еще один пострадавший — в реанимации (состояние тяжелое стабильное). Погибших нет», — говорится в тексте.

Остальные десять человек получили ушибы в разных местах, их осмотрели и отпустили домой.

ДТП произошло около 17:20 на 117-м километре автодороги М-7 «Волга». По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с «КАМАЗ», который осуществлял дорожно-ремонтные работы. В момент аварии в автобусе находилось около 20 человек.