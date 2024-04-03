Российский турист на Бали протаранил машину с французами

В южной части курортного района Куты на Бали столкнулись автомобили Audi и Honda Brio. Пострадали пять человек, пишет Telegram-канал Mash.

© Unslash

Инцидент произошел на улице Печату Граха в Унгасане. Россиянин Евгений Иванов, водитель Audi, выехал на встречку и протаранил машину, в которой находились пятеро французских туристов.

«Иванов находился в состоянии алкогольного опьянения, когда его машина выехала на встречную полосу и лоб в лоб врезалась в Brio. В результате аварии серьезно пострадали обе машины», — уточнил представитель полиции Кетут Сукади.

Врачи, прибывшие по вызову, оказали пострадавшим первую медицинскую помощь. Один из них от госпитализации отказался, четверо были отправлены в медицинские учреждения.

Сумма ущерба составила порядка 50 млн индонезийских рупий (289,9 тыс. рублей).

По данным канала, Иванову предстоит оплатить штрафы за целый «букет» нарушений. После выплаты он предположительно будет депортирован в Россию.