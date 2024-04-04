Под Калининградом два водителя погибли в результате лобового столкновения

КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Водители двух легковых автомобилей погибли в результате лобового столкновения их машин на автотрассе в Калининградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале областного УМВД.

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"Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Черняховск - Большаково сегодня около 14:10 (15:10 мск). По предварительной информации, два автомобиля - Peugeot и Opel, совершили лобовое столкновение недалеко от поселка Большаково", - говорится в сообщении.

В результате ДТП одна иномарка вылетела в кювет, вторая врезалась в дерево. Оба водителя - девушка и мужчина, умерли на месте от полученных травм. Пассажиров в автомобилях не было.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливают обстоятельств произошедшего.

Это второе ДТП с погибшими в Калининградской области 4 апреля. Ранее сообщалось, что на Мамоновском шоссе в поселке Прибрежный в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека.