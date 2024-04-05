СМИ: в Италии погибла украинская модель Анна Краевская

21-летняя украинская модель Анна Краевская и сопровождавший ее 40-летний сербский диджей Dj Style Q разбились в итальянском Пьемонте на автомобиле Ferrari. Об этом сообщила газета La Repubblica.

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По ее информации, машина врезалась в дорожное ограждение на скорости порядка 200 км/ч и загорелась. Водитель и пассажирка погибли мгновенно, их тела удалось опознать с помощью заявления о розыске, поданного в швейцарскую полицию друзьями девушки.

Отмечается, что родившаяся в Одессе Краевская проживала в Швейцарии, а Dj Style Q за несколько часов до аварии играл на пластинках в швейцарском клубе.