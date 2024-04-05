В Тихвине оторвавшиеся колеса ПАЗа едва не сбили пешеходов

В Тихвине Ленинградской области от автобуса ПАЗ на ходу отвалились два колеса и едва не сбили двух пешеходов, сообщает 47news.ru.

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Инцидент произошел на улице Машиностроителей. На кадрах видно, что во время движения по городской улице от задней оси автобуса слева отвалились два колеса. Одно из них срикошетило о столб и покатилось по проезжей части, а другое выкатилось на тротуар, где в этот момент шли двое пешеходов. Люди успели отбежать в сторону, на газон, колесо их не задело.

Из-за поломки у автобуса также отвалилась накладка колесной арки. Следом за ним остановился легковой автомобиль. В компании «Пальмира», которой принадлежит транспортное средство, пообещали изданию прокомментировать ситуацию в ближайшее время.