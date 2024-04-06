В Петербурге мальчика сбила машина, он попал в больницу с черепно-мозговой травмой

Школьника из Петербурга госпитализировали после столкновения с машиной. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел в городе Сестрорецке, на Приморском шоссе. На кадрах с места ДТП видно, как по улице едет красная машина и сбивает первоклассника.

По данным источника, ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

На место оперативно прибыли медики, они увезли пострадавшего в больницу. Специалисты диагностировали черепно-мозговую травму, гематому затылочной области и ушиб головного мозга.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», после произошедшего сотрудники МВД организовали проверку. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия.

До этого в Петербурге под колеса внедорожника попал десятилетний ребенок на самокате. Известно, что ребенок выехал на участок дороги, где нет пешеходного перехода. В результате он попал в больницу с ушибами печени и почки.