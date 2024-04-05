В Бурятии водитель «Нивы» попал в смертельное ДТП с поездом

Водитель отечественного автомобиля врезался в поезд на железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Машинист грузового поезда попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб на месте.

Сейчас движение на данном участке железной дороги уже восстановлено.

Байкальская транспортная прокуратура начала проверку.