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«Нива» врезалась в поезд – водитель погиб на месте

Водитель отечественного автомобиля врезался в поезд на железнодорожном переезде перегона Икабья-Сенаторский в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В Бурятии водитель «Нивы» попал в смертельное ДТП с поездом
© Zab.ru

Машинист грузового поезда попытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. Водитель автомобиля погиб на месте.

Сейчас движение на данном участке железной дороги уже восстановлено.

Байкальская транспортная прокуратура начала проверку.