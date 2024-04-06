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В Краснодаре водитель Volkswagen протаранил BMW и сбежал с номерами машины

В Краснодаре водитель Volkswagen протаранил два автомобиля и сбежал. Об этом сообщается в Telegram-канале городского управления МВД.

Краснодарец сбежал с места ДТП, захватив номера от машины
© РИА Новости
«Водитель автомобиля марки «Volkswagen» допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «BMW» на улице Монтажников, который отбросило на два металлических ограждения», — отмечается в сообщении полиции.

После этого водитель Volkswagen снял номера со своей машины и сбежал. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД вызвали следственно-оперативную группу, сотрудники которой осмотрели место происшествия и сняли отпечатки пальцев. Скрывшегося водителя разыскивают, полиция устанавливает его личность. По факту аварии проводится проверка. На кадрах с места происшествия видно, что у BMW, стоящей во дворе жилого комплекса, повреждена задняя часть кузова и оторван бампер.

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