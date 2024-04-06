Двое несовершеннолетних пострадали в аварии с участием автобуса в городском округе Серпухов

В городском округе Серпухов два легковых автомобиля столкнулись с автобусом, следовавшим без пассажиров, пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП в городском округе Серпухов, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. По предварительным данным, 6 апреля примерно в 19:20 в районе дер. Шепилово произошло столкновение двух легковых автомобилей с маршрутным автобусом без пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина и несовершеннолетние 16 и 9 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Серпуховская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту.