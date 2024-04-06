Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

В городском округе Серпухов при столкновении автобуса и двух легковых автомобилей пострадали три человека, включая двоих несовершеннолетних. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».

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Авария произошла недалеко от деревни Шепилово. Рейсовый автобус в момент ДТП ехал по дороге без пассажиров.

«В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина и несовершеннолетние 16 и 9 лет получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение», — отмечается в сообщении прокуратуры.

На кадрах с места происшествия видно, что у седана белого цвета разбита передняя и задняя часть. Кроссовер Renault Duster получил повреждения передней части. У автобуса разбит передний бампер слева и повреждена левая боковина кузова.