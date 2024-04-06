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В Словакии автобус совершил наезд на детей

Автобус на одной из остановок в городе Спишске-Подградье на востоке Словакии совершил наезд на детей, которые выходили или стояли перед ним. Погибли двое, семеро пострадали. Об этом сообщила представитель полиции Яна Лигдайова.

В Словакии автобус совершил наезд на детей
© globallookpress.com
"Автобус по неизвестным причинам стал двигаться. Выходившие из него и стоявшие перед ним дети попали под него", - привело ее слова Словацкое радио.

Операционный центр скорой медицинской помощи Словакии проинформировал, что два человека погибли, семь пострадали. Причины ЧП устанавливает полиция.

МВД Словакии уточнило, что ЧП произошло с участниками встречи юных верующих. Автобус сбил 10 человек. На место трагедии выехал министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.

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