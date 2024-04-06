В Словакии автобус совершил наезд на детей

Автобус на одной из остановок в городе Спишске-Подградье на востоке Словакии совершил наезд на детей, которые выходили или стояли перед ним. Погибли двое, семеро пострадали. Об этом сообщила представитель полиции Яна Лигдайова.

"Автобус по неизвестным причинам стал двигаться. Выходившие из него и стоявшие перед ним дети попали под него", - привело ее слова Словацкое радио.

Операционный центр скорой медицинской помощи Словакии проинформировал, что два человека погибли, семь пострадали. Причины ЧП устанавливает полиция.

МВД Словакии уточнило, что ЧП произошло с участниками встречи юных верующих. Автобус сбил 10 человек. На место трагедии выехал министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.