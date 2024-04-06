ДТП с "перевертышем" произошло в кузбасском селе

На автодороге в одном из кузбасских сел перевернулся автомобиль. Кадры с последствиями аварии появились в Сети.

О произошедшем очевидцы рассказали сегодня, 6 апреля, в социальны сетях. Так, в селе Куртуково, Новокузнецкий район, произошло ДТП – на крышу перевернулся легковой автомобиль.

Последствия аварии попали на видео, которое также опубликовали в Сети. Заметно, что у обочины автодороги находится опрокинувшийся автомобиль. Рядом с ним стоят люди.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства аварии выясняются.