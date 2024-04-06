Тагильчанин протаранил автомобиль на «встречке» и сбежал, вскочив в автобус

В Нижнем Тагиле ГИБДД разыскивает водителя, который устроил ДТП на встречной полосе, а затем скрылся на автобусе. Об этом сообщает ural.kp.ru.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой «Ладой» — ВАЗ-2107. Водитель «семерки» рассказал инспекторам, что после этого водитель «десятки» выбежал из своей машины и сел в автобус, на котором уехал с места происшествия. Свою машину он бросил прямо на проезжей части.

В результате ДТП пострадал четырехлетний мальчик, который находился в «семерке». Он был в детском кресле. Водителя, устроившего аварию, разыскивают.

До этого в Подмосковье в ДТП с автобусом и двумя легковыми машинами пострадали три человека, включая двух несовершеннолетних.