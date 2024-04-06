В Кузбассе при столкновении двух автомобилей погиб человек

Два автомобиля столкнулись на трассе в Промышленновском округе Кемеровской области. В результате аварии погиб один человек и четверо получили травмы. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло примерно в 15:00 (11:00 мск) на 3-м км автодороги Промышленная - Ваганово. Легковой автомобиль Hyundai Creta при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Sprinter.

"В результате ДТП травмированы оба водителя. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили пассажиры обоих автомобилей: 55-летняя женщина и 38-летний мужчина, а 34-летняя пассажир Toyota была смертельно травмирована", - говорится в сообщении.

У водителя Hyundai отобраны образцы крови, чтобы установить наличие в ней алкоголя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).