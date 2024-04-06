Три человека пострадали при столкновении автобуса с двумя легковушками в Серпухове

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех деталей дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером 6 апреля в городском округе Серпухов. В результате аварии пострадали три человека. Такие данные приводит пресс-служба регионального ведомства.

Предварительно установлено, что ДТП случилось около 19:20 около деревни Шепилово. Там столкнулись два легковые автомобиля и маршрутный автобус, в котором не было пассажиров. Как уточнили в ГУ МВД по Московской области, водитель рейсового автобуса врезался в стоящую для поворота автомашину «Шкода». Легковушка от удара выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Рено».