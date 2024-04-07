В Забайкалье поезд снес автомобиль на переезде

ДТП на железнодорожном переезде в Забайкальском крае едва не закончилось гибелью людей. Водителю и пассажирам УАЗа удалось покинуть салон до столкновения с поездом. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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Инцидент произошел ночью 7 апреля 2024 года вблизи станции Амазар. Водитель легкового автомобиля с 2 пассажирами выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.

«Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Водитель и пассажиры покинули автомобиль до столкновения», — сказано в сообщении.

Ведомство также опубликовало фото с места ДТП. На снимках видно, что под поезд угодил УАЗ.

О причинах аварии пока не сообщается. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Движение по железной дороге восстановлено.