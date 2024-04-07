Женщина вылетела из машины во время аварии в Москве

В Москве на Новослободской улице столкнулось несколько автомобилей, пишет пресс-служба Дептранса Москвы в Telegram-канале.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля, на перекрестке в районе дома 54/56.

На кадрах видео две машины внезапно появляются на камерах наблюдения, сталкиваются, крутятся словно в вальсе.

Из первого автомобиля буквально вылетает женщина. Через некоторое время она поднимается, садится на дороге и хватается руками за голову.

Вторая машина по инерции выезжает на встречную полосу и совершает еще одно столкновение — таранит стоящую на светофоре иномарку.

В Дептрансе пояснили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают оперативные службы города.