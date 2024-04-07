Три человека погибли в  ДТП  в Волгоградской области

Это случилось на федеральной трассе «Каспий» в Новоаннинском районе.

Как сообщили в региональном главке МВД, столкновение мог спровоцировать водитель «Лада Granta».

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

По предварительной информации, 42-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ с прицепом. После удара последний оказался в кювете и перевернулся.

Уточняется, что в салоне «Лады» находились четыре человека, из них выжил только один — 39-летний пассажир, который был доставлен в больницу. Помимо водителя, погибли его спутники – 28-летний и 38-летний мужчины.