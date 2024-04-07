На трассе в Подмосковье загорелся грузовик

На трассе М-11 загорелся большегруз. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в воскресенье, 7 апреля, в Клину неподалеку от Высоковска.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия образовалась пробка. Она мешает проезду автомобилей экстренных служб.

По их словам, фура полностью сгорела, определить ее марку не представляется возможным.

Судьба водителя и причины происшествия пока неизвестны. Над грузовиком поднимается облако густого черного дыма, горение продолжается.

Ранее сообщалось, что 25 марта на трассе М-11 на 551-м километре произошло опрокидывание грузовика с последующим возгоранием. Шоссе оказалось перекрыто.

Для тушения горящего большегруза были направлены две машины МЧС России, специалисты ликвидировали пожар прямо на трассе.