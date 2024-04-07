Россиянин выронил пассажиров своей машины и подрался с очевидцами

Житель Новосибирска выронил пассажиров из своей машины и подрался с очевидцами. Как передает Telegram-канал «112», опубликовавший видео инцидента, россиянин мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В прикрепленном ролике видно, что водитель минивэна резко набрал скорость с места, причем с открытыми дверьми салона. После этого автомобиль подпрыгнул на небольшой кочке, из-за чего с заднего ряда сидений вылетели две девушки. К ним сразу же подошел прохожий, попытавшийся оказать пострадавшим помощь.

Однако через несколько секунд он был сбит вернувшимся водителем минивэна. Тот подъехал вплотную к своим экс-пассажиркам, после чего спровоцировал драку сразу с несколькими прохожими. Отмечается, что полиция уже начала проверку по факту ДТП.

Ранее в Москве на Новослободской улице женщину выбросило на проезжую часть из машины при столкновении двух легковушек. Момент ДТП попал на видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта.