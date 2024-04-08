Число пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до 15

Число пострадавших в результате опрокидывания автобуса на трассе Урал - Муханово в Самарской области возросло до 15, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В автобусе находились 66 человек. Погибли два человека. 15 госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В ночь на понедельник водитель рейсового автобуса Scania не справился с управлением и съехал в кювет. Ранее в ГУ МВД по региону сообщали, что 2 человека погибли, еще 10 доставлены в больницу. Автобус был зарегистрирован в Казахстане и вез граждан Узбекистана.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что начата проверка по факту ДТП. Также доследственную проверку организовали в следственном управлении СК РФ по региону. По уточненной информации ведомства, автобус следовал по маршруту Чимкент - Нижний Новгород.