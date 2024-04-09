Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за ДТП
Движение на Кутузовском проспекте в районе съезда на Можайское шоссе затруднено из-за аварии с участием нескольких автомобилей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На Кутузовском проспекте (в районе съезда на Можайское шоссе) столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», – говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
«Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», – заключили в Дептрансе.