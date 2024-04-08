Три человека погибли и один пострадал в ДТП в Ростовской области

Автомобиль въехал в дерево в селе Песчанокопское Ростовской области, в результате три человека погибли и один пострадал. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции региона.

"На улице Ленской в селе Песчанокопское водитель автомобиля ВАЗ-210540, по предварительным данным, не справилась с управлением и допустила съезд с дороги вправо с последующим наездом на дерево. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира, еще один пассажир доставлен в медицинское учреждение с различными травмами", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.