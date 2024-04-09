Число жертв ДТП с грузовиком под Рязанью увеличилось до семи человек

Число погибших в ДТП с грузовиком под Рязанью увеличилось до семи человек, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Рязанской области. Как уточнили в ведомстве, сначала были обнаружены тела шести погибших. Позже при разборе и проведении следственных действий нашли тело еще одного мужчины.

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Как уточняет издание, авария произошла на трассе М-5 «Урал» в Шиловском районе около 05:30. Грузовик КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем Mazda. В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров иномарки. Водителю большегруза оказали медицинскую помощь.

На место ДТП прибыли врио начальника УМВД по Рязанской области Александр Пиваев, начальник Госавтоинспекции Сергей Романов и руководство следственного управления МВД. Следственно-оперативная группа продолжает работу на месте аварии. Для фиксации дорожной обстановки использовали беспилотник.

Следственный комитет по Ярославской области ранее возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Северной железной дороги после аварии на ж/д переезде в районе села Берендеево, унесшей жизни семи человек. Задержаны мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути.