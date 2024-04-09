В Чехии автомобиль наехал на стоявших в очереди за мороженым людей

Легковой автомобиль в городе Полице-над-Митуе на севере Чехии наехал на людей, которые стояли в очереди за мороженым, трое детей и пятеро взрослых пострадали.

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Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

«Семь человек, включая двух детей, были доставлены в больницы. Одного ребёнка медики переправили в больницу вертолётом», — привело агентство слова представителя спасателей Луции Ганушевой.

Ранее в центре Берлина автомобиль сбил женщину с детской коляской.