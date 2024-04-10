Пьяный водитель устроил массовое ДТП во время гонок с полицией

Жителя Брянска задержали после массового ДТП. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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По версии правоохранителей, в момент происшествия россиянин был в состоянии алкогольного опьянения. На его поведение за рублем обратили внимание сотрудники ГИБДД. Они попытались остановить мужчину, но он проигнорировал требования.

После этого правоохранители отправились за ним. Водитель попытался скрыться во дворах жилых домов, в результате чего нанес повреждения девяти машинам.

В результате сотрудники ГИБДД задержали 31-летнего местного жителя.

«От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался», – сообщили в МВД.

В отношении мужчины инспектор составил административные материалы, в том числе и за неповиновение требованиям сотрудника полиции.

Известно, что у водителя не было прав, их он лишился в 2015 году. Раньше он не раз привлекался к ответственности за нарушения. За несколько дней до аварии он не смог сдать экзамен по теории ПДД.