Такси и каршеринг стали виновниками трети ДТП в Москве

Эксперты Страхового дома ВСК проанализировали свою статистику аварийности за 2024 год и пришли к выводу, что 34% всех аварий на дорогах Москвы и Подмосковья происходит по вине корпоративных автомобилей. В первую очередь, такси и каршеринга. Кроме того, специалисты назвали самые аварийные трассы столичного региона.

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Согласно статистике страховой компании, на Московскую кольцевую приходится около 7% всех произошедших в регионе в I квартале 2024 года ДТП, причём львиная доля приходится на 10 км трассы, где зафиксировано 17% происшествий, а также 30, 40 и 60 км: на этих участках в период с января по март произошло 8,5% аварий.

Кроме того, в перечень наиболее аварийных автодорог вошли Дмитровское (3,8%), Ленинградское (2,4%), Варшавское (2,1%) и Можайское шоссе (1,4%), а также шоссе Энтузиастов (1,3%), Каширское шоссе (1,2%) и проспект Вернадского (1,1%).

Самыми безопасными транспортными артериями столицы и Московской области признаны проспект Андропова и ЦКАД — здесь зарегистрировано 0,1% и 0,4% всех происшествий. По 0,5% произошло на Рязанском, Алтуфьевском и Рублёвском шоссе, на Ярославском шоссе и Профсоюзной улице — по 0,7% ДТП.

Среди подмосковных городов лидерство количеству аварий принадлежит Балашихе — здесь зафиксировано 8% аварий. Кроме того, часто ДТП происходят в Одинцово (6%), Химках (5%), Подольске (4,7%), Люберцах (4,6%).