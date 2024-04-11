В Приморье на участке дороги А-370 «Уссури» ликвидируют последствия ДТП с бензовозом. По данному факту проводится административное расследование, которое находится на контроле прокуратуры.

«Около 11 часов 11 апреля 2024 года водитель грузового автомобиля Daewoo Prima допустил съезд с автомобильной дороги с последующим опрокидыванием в кювет», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В результате аварии, которая привела к разливу топлива, движение на участке автомобильной дороги А-370 «Уссури» ограничено, объезд возможен через поселок Раздольное.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. Вопрос по оценке экологических последствий в результате разлива нефтепродуктов находится на контроле прокуратуры.

Сейчас на месте аварии специалисты производят откачку топлива из поврежденного транспортного средства в другую цистерну компании – владельца груза. Мероприятия проводятся под контролем сотрудников краевой противопожарной службы.