Утром 11 апреля в Волгограде женщина за рулем Renault Duster сбила четверых подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

По данным полиции, ДТП случилось на перекрестке улиц Ополченская и Андреева. За рулем Renault Duster находилась 37-летняя женщина, пострадавшие дети - две девочки и два мальчика 2012 года рождения.

Полиция опубликовала видео с камеры видеорегистратора, запечатлевшей ДТП.

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Подростков доставили в больницу, в МВД не привели деталей об их состоянии. Как рассказали агентству V102.RU в областном комитете здравоохранения, одну из пострадавших госпитализировали в реанимацию. Еще трое подростков находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее 56-летний водитель Volvo сбил восьмилетнего велосипедиста в Санкт-Петербурге. Это произошло, когда машина выезжала с территории двора через арку. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.