В Индии водитель на ходу выпрыгнул из автобуса с детьми

Водитель на ходу выпрыгнул из школьного автобуса в индийском центральном штате Харьяна, после чего транспортное средство врезалось в дерево и перевернулось, погибли шестеро детей. Об этом сообщил телеканал NDTV.

В автобусе в момент аварии находились более 30 школьников. 20 из них получили травмы и доставлены в больницы. Три ребенка находятся в тяжелом состоянии.

Водитель транспортного средства задержан. Выяснилось, что он решил выпрыгнуть из автобуса, когда понял, что потерял управление. Предположительно, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме него задержан и директор школы.

В ходе начатого расследования установлено, что автобус, который числился в собственности учебного заведения, находился в плохом техническом состоянии и не имел должных документов для эксплуатации еще с 2018 года. Следователи также выясняют, почему школьники ехали в четверг на учебу, который был официально объявлен выходным днем по случаю отмечаемого праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Соболезнования родственникам погибших и пострадавшим школьникам выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он распорядился оказать всю необходимую им помощь.