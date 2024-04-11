На Кубани младенец погиб в ДТП с тягачом

Столкновение легкового автомобиля Lada Granta с тягачом JH6 произошло на автодороге Краснодар - Ейск в Брюховецком районе Краснодарского края, в результате ДТП погиб двухмесячный мальчик и госпитализирована 22-летняя пассажирка легковушки.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Сегодня вечером в Брюховецком районе на автодороге Краснодар - Ейск 50-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу в месте, где это не запрещено ПДД, и по касательной столкнулся с тягачом JH6 с полуприцепом. После чего легковушка съехала с дороги и перевернулась. В больнице от полученных травм скончался пассажир "Лады" - 2-месячный мальчик, 22-летняя пассажирка госпитализирована", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специальное детское кресло в легковом автомобиле отсутствовало.