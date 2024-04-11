Под Луганском погиб адвокат Чикатило

Адвокат по назначению серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин скончался при автопроисшествии под Луганском по дороге в Ростов-на-Дону. Об этом ТАСС сообщила бывшая коллега Хабибулина, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра "Феникс" Ольга Бухановская.

"В 17:15 мск нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость, что погиб Марат Заидович. Точной причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда", - сказала Бухановская.

Собеседница агентства добавила, что трагедия произошла в момент, когда Хабибулин возвращался из ЛНР в Ростов-на-Дону, а также отметила, что центр совместно с адвокатской палатой Ростовской области поможет с организаций похорон.

Хабибулин представлял в суде интересы серийного убийцы Андрей Чикатило, который в 1978-1990 годах совершил более 50 убийств. Преступления совершались в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.