В Самарской области в ДТП пострадали четыре человека

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Волжском районе Самарской области, в результате четыре человека доставлены в медучреждение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Столкнулись автомобили "Опель Астра" и ВАЗ-2110. По предварительной информации, авария произошла в Волжском районе Самарской области приблизительно в 22:38 (21:38 мск).

"Водитель и пассажир автомашины "Опель Астра", а также водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 доставлены в медицинское учреждение", - говорится в пресс-службе.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля "Опель Астра" на перекрестке не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля ВАЗ-2110 и допустил столкновение с ним. От удара произошло опрокидывание отечественного автомобиля.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП. Движение на данном участке перекрыто. Выясняются все обстоятельства аварии.