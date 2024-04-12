В Петербурге трамвай сбил трех пешеходов у станции метро "Приморская"

Трамвай сбил трех пешеходов у станции метро "Приморская" в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

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"Трамвай ехал по Наличной улице, со слов водителя, у него отказали тормоза, в результате на перекрестке с улицей Одоевского он совершил наезд на трех пешеходов: одну женщину и двух мужчин. По предварительным данным, женщина в тяжелом состоянии, мужчины получили менее тяжелые травмы. Проводится разбирательство на месте происшествия", - рассказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе прокуратуры Василеостровского района Санкт-Петербурга также устанавливают обстоятельства аварии.

В пресс-службе городского учреждения "Организатор перевозок" сообщили, что в связи с невозможностью проезда по Наличной улице в районе ул. Одоевского временно изменены трассы трамвайных маршрутов №6 и №40 - оба следуют до конечного пункта "19 линия Васильевского острова".