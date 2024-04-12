Трамвай сбил трех пешеходов у станции метро "Приморская" в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. ТАСС

Столкновение произошло на пересечении ул. Одоевского и ул. Наличной. Очевидцы сообщают, что некоторых пострадавших пришлось доставать прямо из-под состава. Всего травмы получили три человека, среди них 45-летняя женщина в тяжелом состоянии и мужчины 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали. Газета.Ru

Позднее стало известно, что участником ДТП оказался «умный» трамвай «Довлатов», оснащенный искусственным интеллектом. Подвижной состав прибыл в город в ноябре 2023 года. Трамвай «Довлатов» был собран на «Уралтрансмаше». Он оснащен передовыми системами, включая комплекс активной безопасности. Водитель трамвая также утверждает, что у состава отказали тормоза. News.ru