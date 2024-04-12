ТАСС: автомобиль с людьми упал в реку на западе Москвы

Автомобиль с людьми упал в реку на Крылатской улице в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Это оказалось частью учений по спасению людей. Ранее на 67-м километре трассы М-7 "Волга" в районе деревни Большое Буньково в Подмосковье водитель "Газели" столкнулся с иномаркой, которая от удара наехала на остановку общественного транспорта. В результате ДТП остановочный павильон упал, травмы получили три человека. До этого в Москве водитель автобуса № 774 не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на препятствие. В результате аварии два пассажира пострадали, им оказали медпомощь. Подробности инцидента устанавливают в ГИБДД.