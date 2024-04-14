Грузовик столкнулся с ограждениями дорожных работ на МКАД

На внутренней стороне 55-го километра МКАД грузовой автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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В районе происшествия затруднено движение — сейчас заняты три из пяти полос. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты и пути объезда. На месте аварии работают оперативные службы города.

— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне три машины столкнулись на МКАД в районе Бутова, одна из них загорелась. В результате ДТП никто не пострадал. Пожар был ликвидирован.

11 апреля на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле столкнулись несколько машин. Движение в районе аварии было затруднено.