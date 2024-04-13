В Крыму грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами

Грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами в Алуште. Погибли как минимум два человека, точное количество жертв уточняется. Об этом сообщает Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Смертельное ДТП произошел сегодня утром в Алуште. У развилки на Судак у грузовика отказали тормоза.

«У автомобиля MAN отказали тормоза, большегруз начал скатываться назад, подмяв под себя «Ладу Приора» с находившимися в ней водителем и пассажирами», — говорится в сообщении.

По предварительным данным в легковушке находилось четыре человека. Сейчас тела извлекают из сильно деформированного корпуса автомобиля, поэтому «говорить о точном количестве погибших преждевременно».

При этом следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

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