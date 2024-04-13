Два человека пострадали в аварии на востоке Москвы

Два человека пострадали в аварии с участием двух транспортных средств на ул. Магнитогорская, возле д. 13. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

«По предварительным данным, примерно в 15:25 по адресу: ул. Магнитогорская, возле д. 13 произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии пострадали два человека», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.